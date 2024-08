Kaos S01E01-02: Griekse mythen; eigentijdse thema’s Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Justin Downing / Netflix

Jeff Goldblum speelt de Griekse oppergod Zeus in bijzonder eigenzinnige tragikomediereeks van Charlie Covell (The End of the F***ing World).

‘Een lijn verschijnt, de orde neemt af, de familie valt uiteen en chaos regeert.’ Deze spreuk kondigt de ondergang aan van oppergod Zeus. Acteur Jeff Goldblum geeft in Kaos gestalte aan de mythische entiteit die op een dag een tikkeltje zenuwachtig wordt als er een opzichtige rimpel (zie de spreuk) op zijn voorhoofd verschijnt. Dit onheilsteken gaat gepaard met onlusten op Kreta, waar bewoners hun ongenoegen over Zeus uiten door mest te dumpen bij een monument. Ook tiert blasfemie welig en wordt Zeus dus met grote regelmaat beschimpt. Men is de tiran, die hoog vanuit de berg Olympus regeert, zat.

Begrijpelijk: Goldblums personage manifesteert zich als een arrogante kwezel met een bord voor zijn kop die ver verwijderd is van de realiteit van zijn onderdanen. Kaos is in die zin evident een allegorie voor het heden, waarin de kloof tussen arm en rijk toeneemt; je hoeft geen hersenchirurg te zijn om die distinctie te maken. Showrunner Charlie Covell (The End of The F***ing World) kreeg ogenschijnlijk carte blanche om dit project te vervolmaken. Zie alleen de casting: onder meer Janet McTeer (Hera), David Thewlis (Hades), Eddie Izzard (Lachy) en Leila Farzad (Ari) komen voorbij.

© Justin Downing / Netflix

De plot draait om drie stervelingen en een profeet die uiteindelijk verantwoordelijk zullen zijn voor de val van Zeus. Covell giet deze tragikomediereeks in een hybride vorm; een combinatie van Griekse mythen en hedendaagse facetten. Die wisselwerking leidt tot een soort tijdloze, Wes Anderson-achtige mise-en-scène, waaronder scherpzinnige nummers van bands als Dire Straits en Everything but the Girl weerklinken. Quirky is misschien de juiste betiteling voor Kaos; eigenzinnig. Dat werkt in de eerste twee afleveringen nog niet op alle fronten even goed, ook omdat Covell een keur aan personages introduceert. Dit is evenwel televisie die je niet vaak ziet – en dat verdient een compliment.