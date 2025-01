Nightbitch: film met Amy Adams verschijnt in januari bij Disney+

De zwartkomische horrorfilm Nightbitch met Amy Adams (Sharp Objects) gaat in Nederland op vrijdag 24 januari in première bij Disney+. Adams geeft in het drama gestalte aan een moeder die haar carrière even op pauze zet om voor haar kind te zorgen. Maar wanneer ze mee wordt gezogen in de sleur van haar nieuwe thuissituatie, neemt haar leven een surrealistische wending en komt er een dierlijke kant naar boven. Scoot McNairy (Narcos: Mexico) is in de film te zien als haar echtgenoot. Nightbitch is een adaptatie van het gelijknamige boek van Rachel Yoder en werd geschreven en geregisseerd door Marielle Heller, die eerder de biografische drama's Can You Ever Forgive Me? (met Melissa McCarthy en Richard E. Grant) en A Beautiful Day in the Neighborhood (met Tom Hanks) maakte. Amy Adams werd voor haar hoofdrol in Nightbitch genomineerd voor een Golden Globe, maar uiteindelijk was het Demi Moore die het beeldje gisteren wist te winnen voor haar rol in The Substance.