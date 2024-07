Nieuwe films op Netflix: Titanic, Anyone But You en Synchronic Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

© XYZ Films

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een bruiloft in Australië, een nieuwe designerdrug en een zinkend schip.

Anyone But You (2023)

Acteurs: Sydney Sweeney, Glen Powell, Michelle Hurd

Regie: Will Gluck

© Sony Pictures

Romkom van de regisseur van onder andere Easy A en Friends with Benefits die, ondanks de lauwe ontvangst door de pers, ietwat onverwacht uitgroeide tot een wereldwijde bioscoophit. De film, die losjes gebaseerd werd op Shakespeares Much Ado About Nothing, draait om een man en vrouw die een gepassioneerde nacht beleven maar de volgende ochtend op een zeer ongemakkelijke manier uit elkaar gaan. Een half jaar later komen ze elkaar weer tegen op een bruiloft, waar ze de vieze nasmaak van hun date proberen te negeren terwijl ze pretenderen een koppel te zijn: zij om de band met haar ex voorgoed te doorbreken en hij om zijn ex jaloers te maken. Een niet al te originele premisse dus, die vooral wordt gedragen door twee nog frisse hoofdrolspelers: Sydney Sweeney had zich in de kijker gespeeld met rollen in de HBO-series The White Lotus en Euphoria en ook Glen Powell zat net in zijn transitie naar leading man.

Synchronic (2019)

Acteurs: Anthony Mackie, Jamie Dornan, Ally Ioannides

Regie: Justin Benson en Aaron Moorhead

© XYZ Films

Met intrigerende nachtmerries als Spring en The Endless wisten filmmakers Justin Benson en Aaron Moorhead al een trouwe schare fans op te bouwen en in Synchronic laat het tweetal de grens tussen fantasie en werkelijkheid nog meer vervagen, deze keer ondersteund door twee echt bekende acteurs: Anthony Mackie uit de Marvel-films en Jamie Dornan uit onder meer The Tourist en The Fall. Ze spelen twee ambulancebroeders die te maken krijgen met sterfgevallen die gelinkt lijken te zijn aan een nieuwe synthetische drug genaamd Synchronic. Wanneer een van de twee (Mackie) persoonlijk in aanraking komt met Synchronic, begint zijn realiteit langzaam in te storten. Het succes van de scifi-thriller leverde Benson en Moorhead talloze tv-klussen op: zo werkten ze onder meer aan Archive 81 van Netflix en Moon Knight en Loki van Disney+. Op dit moment is het duo bezig met de aankomende herstart van Daredevil, getiteld Born Again.

Titanic (1997)

Acteurs: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane

Regie: James Cameron

© Paramount Pictures