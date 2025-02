Nieuwe films op Netflix: One Day, Gladiator en Basic Instinct Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Univesal Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: Russell Crowe als Romeinse generaal, Sharon Stone als femme fatale en een langdurige relatie.

Basic Instinct (1992)

Acteurs: Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn

Regie: Paul Verhoeven

© TriStar Pictures

Trashy thriller waar regisseur Paul Verhoeven (Bel Ami) en scenarist Joe Eszterhas (die ook het door Verhoeven geregisseerde Showgirls zou schrijven) begin jaren negentig puriteins Amerika mee shockeerden. Basic Instinct markeerde de doorbraak van Sharon Stone (onlangs nog te zien in Mozaic en Ratched), nadat ze eerder ook een bijrolletje speelde in Verhoevens Total Recall. Haar onthullende shot in de verhoorkamer zou uitgroeien tot het meest gepauzeerde moment uit de geschiedenis van de VHS-band. Basic Instinct is een thriller in de traditie van Alfred Hitchcock en Brian De Palma en volgt een geplaagde agent (Michael Douglas) die een gevaarlijke relatie begint met de hoofdverdachte (Stone als manipulatieve schrijfster) in een reeks moorden die hij probeert op te lossen. Met camerawerk van Jan de Bont, muziek van Jerry Goldsmith en (let op dat ene shot tijdens de eerste moord) lekker ouderwets poppenwerk van Rob Bottin (RoboCop).

Gladiator (2000)

Acteurs: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Regie: Ridley Scott

© Universal Pictures

Geen enkel genre sterft ooit helemaal uit, maar filmstudio Universal nam eind jaren negentig een behoorlijk risico door honderd miljoen dollar te geven aan Ridley Scott - die net G.I. Jane had zien floppen - voor een blockbuster in het zo goed als verdwenen sword-and-sandal-genre. Die gok betaalde zich echter dubbel en dwars uit en katapulteerde de toen vrij onbekende Russell Crowe, te zien als een verraden legergeneraal die zich vanuit gevangenschap terugvecht om uiteindelijk als gladiator wraak te nemen op de keizer, tot wereldster. Crowe speelt in de film de rechtschapen held en won daarvoor ook een Oscar, terwijl Joaquin Phoenix als de immer verongelijkte keizer Commodus stiekem toch wat leuker is om naar te kijken. Let ondertussen niet op de historische incorrectheden, want Scott en Crowe maakten de film met maar één vraag voor het publiek in het achterhoofd: are you not entertained? Vorig jaar verscheen ook de sequel, opnieuw van Scott.

One Day (2000)

Acteurs: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

Regie: Lone Sherfig

© Focus Features