One Day S01E01-02: dwepen met liefde die niet tot bloei komt

Dat is al te zien in de tweede aflevering, die zich een jaar later afspeelt: terwijl Mayhew met z’n familie aan het flierefluiten is in Rome, is Morley werkzaam bij een idealistisch (en armlastig) theatergezelschap. One Day, gebaseerd op het boek van David Nicholls uit 2009, werd in 2011 al zonder succes verfilmd. Showrunner Nicole Taylor besloot de gevierde roman in een serievorm te gieten. Ook dat blijkt moeilijk. Eigenlijk moet je het boek niet hebben gelezen om van de verhaallijnen te kunnen genieten. Dan kan je misschien beter genieten van de wijze waarop de hoofdpersonen elkaar aantrekken en afstoten.