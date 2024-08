Nieuwe films op Netflix: Let Him Go, Madame Web en Mission: Impossible Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Sony Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een gekraakte spider-spin-off, de ouders van Superman in een western en een spionage-franchise.

Let Him Go (2020)

Acteurs: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville

Regie: Thomas Bezucha

© Focus Features

Grimmige neo-noir van schrijver en regisseur Thomas Bezucha, die recentelijk nog met Noah Hawley werkte aan het vijfde seizoen van Fargo. Bezucha wist voor zijn western Kevin Coster te herenigen met Diana Lane, nadat de acteurs eerder al samen te zien waren als de pleegouders van Superman in Man of Steel. Let Him Go volgt voormalig sheriff George Blackledge (Costner), die met zijn vrouw Margaret (Lane) woont op een ranch in Montana. Als er problemen ontstaan rond de weduwe (Kayli Carter) van hun overleden zoon en haar nieuwe man Donnie Weboy (Will Brittain), reizen ze af naar North Dakota om hun kleinzoon terug te halen. De matriarch van de familie Weboy (Lesley Manville) lijkt echter weinig liefde te hebben voor de familie Blackledge. Costner is uiteraard prima op zijn plek in een (neo-)western als deze: met de serie Yellowstone en het door hem geregisseerde Horizon is hij nog altijd een bekend gezicht binnen het genre.

Madame Web (2024)

Acteurs: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim

Regie: S.J. Clarkson

© Sony Pictures

De Spider-Man-films van Sony - gemaakt in samenwerking met Marvel/Disney - worden over het algemeen warm onthaald, maar dat geldt niet voor spin-off's die de studio telkens op eigen houtje produceert. Met het geflopte Madame Web bereikte Sony dit jaar een nieuw dieptepunt: de prent werd door pers en publiek bestempeld als een van de slechtste stripverfilmingen ooit. Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey) speelt een ambulance-medewerker die een bijzondere kracht geërfd heeft van haar moeder - zij werd in de jaren zeventig tijdens haar onderzoek naar een nieuw spinnensoort vermoord - en haar gave moet gebruiken om een aantal jonge vrouwen te beschermen. Madame Web zal wellicht nog enigszins in de smaak vallen bij kijkers die de vorige Marvel-films van Sony wél te behappen vonden. En die zijn er zeker: de twee Venom-films brachten zoveel geld in het laatje dat eind oktober een derde deel in de bios verschijnt.

Mission: Impossible (1996)

Acteurs: Tom Cruise, Ving Rhames, Jean Reno

Regie: Brian De Palma

© Paramount Pictures