Nieuwe films op Netflix: Don't Move, Baywatch en The Super Mario Bros. Movie Netflix , Film , Kijktip • Vandaag

© Netflix

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Met deze week: The Rock als strandwacht, horror van producent Sam Raimi en Mario in animatie-vorm.

Baywatch (2017)

Acteurs: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario

Regie: Seth Gordon

© Universal Pictures

In de week dat Baywatch-acteur Michael Newman overleed, voegde Netflix de filmversie van de hitserie uit de jaren negentig toe aan het vod-aanbod. De komische actiefilm van Seth Gordon (Horrible Bosses) was in 2017 - samen met CHiPs - een duidelijk gevolg van het succes van de 21 Jump Street-films, die lieten zien dat je een oude tv-klassieker op succesvolle wijze nieuw leven in kan blazen door er een komische twist aan te geven en te mikken op een volwassen publiek. In Baywatch draagt Dwayne 'The Rock' Johnson nu de naam van het personage van David Hasselhoff: de door hem gespeelde strandwacht Mitch Buchannon slaat met de nodige tegenzin de handen ineen met jonge hond Matt Brody (Zac Efron) om een lokale drugsoperatie te ontmantelen. Het script zit helaas niet zo goed in elkaar als het scenario van de 21 Jump Street-film, waardoor Baywatch ondanks het financiële succes toch gezien werd als een tegenvaller.

Don't Move (2024)

Acteurs: Kelsey Asbille, Finn Wittrock, Daniel Francis

Regie: Adam Schindler en Brian Netto

© Netflix

Als regisseur is Sam Raimi niet bijster actief meer - de Doctor Strange-sequel uit 2022 is zijn enige regieklus in de laatste tien jaar - maar hij is niet te beroerd om zo nu en dan als producent een project waar hij in gelooft op weg te helpen. Dat deed hij eerder met bijvoorbeeld Don't Breathe en Crawl en nu met Don't Move: de film volgt de door de dood van haar zoontje getraumatiseerde Iris (Kelsey Asbille uit Yellowstone), die in de bossen ontvoerd wordt door een mysterieus figuur (Finn Wittrock uit American Horror Story). Ze weet uiteindelijk te ontsnappen, maar niet voordat de man haar injecteert met een goedje dat er langzaam maar zeker voor zorgt dat haar spieren niet meer werken. De film is niet altijd even geloofwaardig, maar wel goed voor negentig minuten spanning. Naast Don't Move voegde Netflix in aanloop naar Halloween tevens de griezelfilms Paranormal Activity en The Nun 2 toe, met Raimi's Evil Dead-remake ingepland voor komende vrijdag.

The Super Mario Bros. Movie (2023)

Stemacteurs: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black

Regie: Aaron Horvath en Michael Jelenic

© Universal Pictures / Illumination