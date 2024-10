Yellowstone: trailer voor tweede deel van vijfde seizoen onthuld

SkyShowtime onthulde vandaag de trailer voor de tweede helft van het vijfde seizoen van het drama Yellowstone. De nieuwe afleveringen zijn vanaf donderdag 14 november bij de vod-dienst te streamen. Yellowstone is afkomstig van scenarist Taylor Sheridan (Wind River, Hell or High Water, Sicario) en tv-producent John Linson en vertelt het verhaal van de familie Dutton, die de grootste aaneengesloten veeboerderij in de Verenigde Staten beheert. Naast de vele interne problemen, ligt de ranch voortdurend in de clinch met zijn omgeving: een uitdijende stad, een indianenreservaat en geniepige zakelijke rivalen. De cast bestaat uit onder meer Luke Grimes, Kelly Reilly, Cole Hauser en Wes Bentley. De grootste afwezige is Kevin Costner, voorheen te zien als patriarch John Dutton, die inmiddels geen vast castlid meer is. Het vijfde seizoen is het laatste seizoen, hoewel er ook al een opvolger getiteld The Madison in de maak is, waarin Michelle Pfeiffer een hoofdrol speelt.