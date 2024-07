Nieuwe films op Netflix: Babylon, Jack Reacher en Barbarian Netflix , Film , Kijktip • 07-07-2024 • leestijd 3 minuten • 122 keer bekeken • bewaren

© Paramount Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: decadentie in het oude Hollywood, een rondzwervende ex-militair en een huiveringwekkend Airbnb-bezoek.

Jack Reacher (2012)

Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Werner Herzog

Regie: Christopher McQuarrie

© Paramount Pictures

Prima verfilming van het door Lee Child (foto, midden) geschreven One Shot, hoewel de echte die-hard-fans van zijn boeken niet echt tevreden waren met de casting van Tom Cruise (1,70 meter) als de bijna twee meter lange Jack Reacher. In deze allereerste Jack Reacher-film arriveert de immer rondzwervende ex-militair in Pittsburgh, waar een van vijf moorden beschuldigde ex-sluipschutter zijn hulp nodig heeft. De misdaadthriller werd gemaakt door Christopher McQuarrie, inmiddels de vaste regisseur van de Mission: Impossible-films van Cruise. Bijrollen zijn er voor Werner Herzog (ook een bad buy in The Mandalorian) en Robert Duvall (ooit eerder met Cruise te zien in Days of Thunder). De tweede film (Never Go Back) is ook nog beschikbaar op Netflix, maar een derde film kwam vervolgens niet van de grond. Fans van de boeken van Child kunnen inmiddels echter terecht bij de Jack Reacher-serie van Amazon, dat werkt aan een derde seizoen.

Babylon (2022)

Acteurs: Margot Robbie, Brad Pitt, Jean Smart

Regie: Damien Chazelle

© Paramount Pictures

Drie jaar na Quentin Tarantino kwam ook Damien Chazelle (The Eddy) met een ode aan een veelbewogen tijdperk uit de Amerikaanse filmindustrie, en hij gebruikte daarvoor tevens twee van de drie hoofdrolspelers uit Once Upon a Time in Hollywood. Het epische Babylon opent in de jaren twintig en volgt een aantal personages door deze met drank, drugs, feest en andere excessen overgoten periode. Margot Robbie (na haar rol in The Wolf of Wall Street wel bekend met decadent gedrag) speelt de brutale jongeling Nellie LaRoy, Brad Pitt (Bullet Train) is te zien als de ervaren filmster Jack Conrad en Diego Calva (Narcos: Mexico) geeft gestalte aan aspirant-acteur Manny Torres. Babylon flopte in de bios en kreeg gematigde reacties: de film zou te lang en te chaotisch zijn. Toch was er ook wel admiratie, met name voor de ambitie en de regie van Chazelle, en in sommige kringen werd hij zelfs bestempeld als een onbegrepen meesterwerk.

Barbarian (2022)

Acteurs: Georgina Campbell, Bill Skarsgard, Justin Long

Regie: Zach Cregger

© 20th Century Studios