Cross S01: dynamische en galante neo noir

© Prime Video

Acteur Aldis Hodge is goed gecast als een getormenteerde rechercheur in overdonderende reeks waarin een seriemoordenaar zich al snel aandient.

Showrunner Ben Watkins laat in de openingsscène van de pilotaflevering van Cross zien hoe je de kijker bij z’n lurven pakt. Hoofdrolspeler Aldis Hodge, bekend van onder meer Hidden Figures, doet daar nog een schepje bovenop. Hodge speelt rechercheur en forensisch psycholoog Alex Cross, een typische hard-boiled detective; een getormenteerde ziel met zijn hart op de juiste plek. Nadat zijn vrouw wordt vermoord tijdens een ogenschijnlijk onschuldige wandeling op straat, stort de weduwnaar zich helemaal op zijn werk. In de eerste aflevering voelt hij een nazi aan de tand die weigert zijn wanstaltige daden te bekennen – maar Cross weet hem met de nodige trucjes te overreden.

Terwijl Cross in rouw is begint hij toch te daten. Hoewel zijn vrouw een sleutelrol in zijn leven blijft spelen, zeker als een mysterieus persoon hem begint te stalken. Cross ontvangt bloemen, en op een gegeven moment dringt zijn ‘aanbidder’ ook het huis binnen waar hij met zijn moeder en twee kinderen woont. Tegelijkertijd werkt Cross met zijn partner John Sampson (Isaiah Mustafa is eveneens goed gecast als Cross’ morele kompas) aan een breed uitgemeten moordzaak die iets met een seriemoordenaar te maken lijkt te hebben. De plot speelt zich af in Washington D.C., waar een bekende activist, die betoogt voor politiehervormingen, dood in zijn auto is aangetroffen.

© Keri Anderson / Prime Video

De commissaris wil graag dat uit het politieonderzoek blijkt dat het een zelfmoord betreft, maar Cross ziet al snel een keur aan aanwijzingen die duiden op een moord. Dat anti-politie sentiment speelt overigens in de eerste twee afleveringen een prominente rol: hoe gaat Cross daar als zwarte man mee om? Gezien het feit dat andere zwarte mannen soms hun leven niet zeker zijn, als ze door hem of één van zijn collega’s worden aangehouden. Watkins, die de Alex Cross-boeken van auteur en scenarist James Patterson (Kiss the Girls, 1997) bewerkte, laat vooral zien dat de realiteit niet zwart of wit is, maar grijs.

© Keri Anderson / Prime Video

Net zoals getuigen van moordzaken uit zwarte achterstandswijken niet graag met Cross in gesprek gaan, maar dat soms alsnog doen uit gewetenswroeging. Buiten kijf staat dat niemand perfect is in deze galante neo noir-reeks.