Murdoch Mysteries: tiende seizoen start in oktober bij BBC First

Op donderdag 17 oktober is de kerstspecial Murdoch Mysteries: A Merry Murdoch Christmas te zien op BBC First en een dag later op 18 oktober gaat tevens het tiende televisieseizoen van de Canadese misdaadserie bij de zender van start. Na de première op vrijdag zie je elke maandag tot en met vrijdag een nieuwe aflevering. Aan de start van het seizoen lijdt Dr. Julia Ogden (Hélène Joy) in stilte onder het schuldgevoel dat ze heeft na het doden van de psychotische Eva Pearce. Ter afleiding neemt ze een nieuwe vriendin (Samantha Bond uit The Marlow Murder Club) mee naar een bal, maar het evenement neemt een dodelijke wending als er iemand wordt vermoord. De situatie verslechtert door een verwoestende brand in het centrum van Toronto, waardoor de politie wordt afgeleid van de zaak en Ogden in gevaar komt. Later in het seizoen zien we onder meer nog een moordenaar die claimt bezeten te zijn door de geest van Murdochs oude aartsvijand, en is een jonge H.P. Lovecraft een verdachte in een lugubere moordzaak.