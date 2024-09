The Marlow Murder Club S01E01: oud-archeoloog met speurtalent

© BBC Studios

Actrice Samantha Bond speelt een nieuwsgierige zestiger die de politie helpt bij een complex moordonderzoek in fijne misdaadreeks.

Oud-archeoloog Judith Potts (Samantha Bond is bekend als Moneypenny uit het tijdperk met Pierce Brosnan) trekt elke ochtend poedelnaakt een paar baantjes in het water achter haar villa. Als ze op een dag bij de buurman een pistoolschot hoort, schroomt ze niet direct de politie te bellen. Agenten komen al snel de mogelijke plaats delict onderzoeken, maar vinden niets. Potts heeft een andere lezing: in een telefoongesprek met rechercheur Tanika Malik (Natalie Dew) vertelt ze dat je de zoekmethodes van de collega’s van de agente nauwelijks zorgvuldig kan noemen. Een dag later trekt Potts de stoute schoenen aan en vindt ze het stoffelijk overschot van haar buurman in het water.

Malik waarschuwt Potts dat ze zich niet meer met het verdere onderzoek moet bemoeien, maar Bonds personage trekt zich daar niets van aan; dat zegt ze even verderop ook tegen de rechercheur. Zo komt ze er eigenhandig achter dat het moordwapen een Duitse Luger is en begint ze betrokkenen te interviewen. Potts palmt ze moeiteloos in met haar charmes: niemand vraagt zich af waarom een burger aan een moordzaak werkt. Uiteindelijk stuit de oud-archeoloog op een groter plot, en voegen hondenuitlaatster Suzie Harris (Jo Martin) en Becks Starling (Cara Horgan), de vrouw van de dominee, zich ook bij de hoofdpersoon.

Met z’n drieën zetten ze het speurwerk voort, ditmaal wel met steun van Malik, die inziet dat ze hun hulp toch echt wel kan gebruiken. Marlow, het dorpje waar The Marlow Murder Club zich afspeelt, is toch iets crimineler van aard dan Malik had kunnen vermoeden. En bovenal komt Potts' verleden als archeoloog ook van pas: het zijn vooral haar vernuftige methodes die ogenschijnlijk tot de dader(s) leiden.