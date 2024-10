Murdoch Mysteries: elfde seizoen gaat in november van start bij BBC First

Er komt nog meer Murdoch Mysteries naar BBC First: vanavond zie je de kerstspecial (A Merry Murdoch Christmas) en morgen gaat het tiende seizoen in première, waarna op woensdag 13 november ook het elfde seizoen van start zal gaan. In de première van het elfde seizoen zien we de resolutie van de finale van het tiende seizoen, die met een cliffhanger zal eindigen. Later in het elfde seizoen duiken weer een aantal historische figuren op in de Canadese misdaadserie. Zo is er de terugkeer van Alexander Graham Bell, die samen met Murdoch een moord tijdens een diner ter ere van Helen Keller onderzoekt. Verder moet Murdoch in een van de afleveringen de Amerikaanse president Theodore Roosevelt beschermen tegen een Spaanse moordenaar. Andere zaken in het seizoen draaien onder meer om een bizar auto-ongeluk en een chirurg die zijn poging om een gewaagde orgaantransplantatie uit te voeren verstoord ziet worden.