A Merry Murdoch Christmas: plichtmatig, maar een warm bad

Eigenlijk wil rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) de kerst vieren met zijn vrouw Julia (Hélène Joy). Maar eerst moet de kerst nog worden gered, in deze speciale feestdagenaflevering van Murdoch Mysteries. Uiteraard werpt het titelpersonage zich op als de redder. In een mise-en-scène die speciaal voor de gelegenheid is aangekleed met sneeuw (dat ook fijn blijft liggen op de kozijnen) en door kaarslicht belichte interieurs die zijn opgetrokken in de tint rood die men al sinds jaar en dag associeert met de warmte van het kerstfeest. Kortom: A Merry Murdoch Christmas is een warm bad.