Mission: Impossible - Dead Reckoning: film met Tom Cruise komt naar Netflix Netflix , Film , Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten

De film waarin spion Ethan Hunt (Tom Cruise) moet voorkomen dat een AI-machine in de verkeerde handen valt is het zevende maar nog niet laatste deel in de franchise.

De film Mission: Impossible - Dead Reckoning is vanaf zondag 9 februari te zien op Netflix. Dat bericht de website Thenerdshepherd.com. Dead Reckoning is het zevende deel in de franchise met Tom Cruise (Top Gun: Maverick) als IMF-superspion Ethan Hunt. In deze sequel moet Hunt zien te voorkomen dat een almachtige AI-machine in de verkeerde handen valt. Uit de vorige films keren onder meer Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson en Henry Czerny (die voor het laatst te zien was in de eerste Mission: Impossible) terug, terwijl de cast werd uitgebreid met onder meer Hayley Atwell (Agent Carter) en Esai Morales (Ozark). De regie van Dead Reckoning was in handen van Christopher McQuarrie, die eerder al de vijfde en zesde film uit de Mission: Impossible-reeks maakte en Cruise tevens regisseerde in de eerste Jack Reacher-film.