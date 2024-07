Master of the House S01E01: wéér een drama over een erfenis Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 135 keer bekeken • bewaren

Thaise thriller over een dienstmeid die de enige erfgenaam is van een rijke diamantmagnaat voegt niets toe aan toch al overvol subgenre.

Dramaseries over erfenissen die onder de nabestaanden moeten worden verdeeld schieten als paddenstoeltjes uit de grond. Onlangs verscheen bij Netflix het onuitstaanbare Poolse Inheritance (Spadek); in augustus verschijnt bij de NPO het veel betere Ierse The Inheritance. Het Thaise Master of the House (Suepsandan) valt helaas in de eerste categorie. Regisseur Sivaroj Kongsakul schotelt de kijker een flauw en cartoonesk verhaal voor, over een ‘diamantmagnaat’ (Teerapong Leowrakwong speelt Roongroj) die op latere leeftijd besluit met zijn dienstmeid Kaimook (Narilya Gulmongkolpech) te huwen. Dat is natuurlijk een recept voor ellende. Roongroj’s zoons Phupat (Chartayodom Hiranyasthiti) en Mavin (Thanavate Siriwattanagul) zijn dan ook not amused.

Dat interesseert Roongroj echter niet, het kost hem geen enkele moeite om zijn zoons van zich te vervreemden. Als Roongroj en Kaimook op huwelijksreis gaan dan biedt Mavin aan om tijdelijk op de ‘winkel’ te passen. De patriarch kijkt zijn zoon aan en zegt: ‘Ik heb nog liever dat een slang hier met de scepter zwaait.’ Karikaturaler wordt het niet en Leowrakwong speelt dan ook een eendimensionale zeikerd. Aan het begin van de aflevering is al te zien dat hij onverwachts overlijdt, en dat er dan een strijd zal losbarsten tussen zijn kinderen en Kaimook.

Het enige intrigerende hieraan is dat regisseur Kongsakul ervoor kiest om prachtige shots van het royale landhuis van de familie af te wisselen met shots van motvlinders. Is dat een metafoor voor Kaimook, die door iedereen behalve Roongroj over het hoofd werd gezien? Als een prachtig insect dat alleen in de nacht haar kleuren mag tonen? Het lijkt er evenwel sterk op dat die beelden slechts voor de sier zijn, omdat diepgang in Master of the House vooralsnog ontbreekt.