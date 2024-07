Inheritance (Spadek): vervelend Pools moordmysterie Netflix , Film , Recensie • 19-06-2024 • leestijd 2 minuten • 873 keer bekeken • bewaren

© Przemo Paczkowski / Netflix

Komediethriller over een patriarch die zijn erfenis willen verdelen onder zijn onuitstaanbare familieleden is een flauwe kloon van Knives Out en consorten.

Na de onverwachte dood van patriarch Wladiyslaw Wuj (Jan Peszek) worden al zijn familieleden gesommeerd om af te reizen naar het landgoed van de overledene; daar zal het testament worden voorgelezen. De familie van Wuj blijkt een gemêleerd gezelschap met twee gemene delers: ze hebben hun opa, oom en vader al járen niet gezien, en ze ogen weinig sympathiek. Ze zijn er dus vooral met de hoop een flinke buit te erven. Wuj was namelijk een succesvol presentator van een gameshow én een uitvinder. En ergens in zijn huis ligt een kluis vol uiterst waardevolle patenten.

© Przemo Paczkowski / Netflix

Maar als de familieleden, waaronder leraar Dawid (Maciej Stuhr) en thrillerschrijfster Natalia (Joanna Trzepiecinska), zich eenmaal bij de gigantische villa van Wuj hebben gemeld, dan blijkt hij zijn dood in scène te hebben gezet. Hij wilde weten of de nabestaanden überhaupt zouden opdagen. En hij heeft een spel bedacht waarbij de familie de patenten kan winnen. Niet veel later wordt Wuj alsnog dood aangetroffen en ontwikkelt Inheritance (Spadek) zich tot een uitgekauwde kloon van moordmysteries zoals Rian Johnsons Knives Out (2019) waarin iedereen de moordenaar kan zijn.

© Przemo Paczkowski / Netflix

Ook worden de familieleden, die eerst nog flink met elkaar kibbelen, gedwongen om goed samen te werken. Nog zo’n opzichtige boodschap: Wuj wil natuurlijk gemeenschapszin onder de erfgenamen scheppen, zodat ze elkaar in de toekomst ietsjes vaker zien dan eens in de twintig jaar. Gaandeweg ontdekken Natalia, die met deze gebeurtenis nieuwe ervaring opdoet voor haar werk, en Dawid, wiens relatie met zijn vrouw aanzienlijk verbetert, dat geld niet gelukkig maakt. Dat is niets nieuws onder de zon, en de oplettende kijker zal ook al lang voor het slotstuk kunnen deduceren wie de moordenaar is.

Wat dan nog overblijft zijn enkele flauwe gebbetjes. Meer heeft deze Poolse misdaadkomedie niet te bieden.