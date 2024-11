Ludwig: detectiveserie met David Mitchell krijgt tweede seizoen bij de BBC

De BBC heeft bevestigd dat er een tweede seizoen van de detectiveserie Ludwig in de maak is. Het drama met David Mitchell (Peep Show) was volgens de BBC met 9,5 miljoen kijkers in vier weken tijd de best bekeken (gescripte) tv-serie van het jaar tot nu toe. Ludwig volgt John 'Ludwig' Taylor (Mitchell), wiens tweelingbroer James, die werkte als rechercheur, op mysterieuze wijze verdwijnt. Om het mysterie van zijn verdwijning te ontrafelen neemt Ludwig, in tegenstelling tot zijn broer een anti-sociale puzzelliefhebber, diens plek bij de politie van Cambridge over. Naast Mitchell zal ook Anna Maxwell Martin (Until I Kill You) in het tweede seizoen weer terugkeren als de vrouw van Ludwigs broer. Het tweede seizoen van Ludwig wordt net als de eerdere reeks geschreven door Mark Brotherhood, bekend van onder meer Death in Paradise en Father Brown. Het eerste seizoen van het komische drama kwam afgelopen donderdag ten einde op de Britse televisie, maar heeft momenteel nog geen Nederlandse premièredatum.