Lonely Planet: trailer voor Netflix-film met Laura Dern en Liam Hemsworth

Laura Dern (Marriage Story) en Liam Hemsworth (The Witcher) spelen de hoofdrollen in het romantische drama Lonely Planet, dat vanaf vrijdag 11 oktober te zien is op Netflix. De film volgt de teruggetrokken auteur Katherine (Dern), die op schrijverskamp in Marokko van haar writer's block af probeert te komen. Ze ontmoet er tevens de veel jongere Owen (Hemsworth), met wie ze een bijzondere band opbouwt. Hun vriendschap verandert vervolgens in een gepassioneerde romance die haar hele leven op zijn kop zet. Lonely Planet is na Catch and Release de tweede regieklus van Susannah Grant, die eerder de scenario's schreef voor films als Erin Brockovich, In Her Shoes en Charlotte's Web. Het is niet het eerste Netflix-project van de scenarist: eerder bedacht en schreef ze het true-crime-drama Unbelievable met Toni Collette en Merritt Wever.