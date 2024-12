Lockerbie: A Search for Truth: serie met Colin Firth komt naar SkyShowtime

Het waargebeurde drama Lockerbie: A Search for Truth met Colin Firth (The Staircase) is in Nederland vanaf vrijdag 28 februari te zien bij SkyShowtime. De miniserie speelt zich af aan het einde van de jaren tachtig en draait om de aanslag op een vliegtuig dat toen boven het Schotse Lockerbie vloog. Door een explosie aan boord kwamen alle 243 passagiers en 16 crewleden om het leven, terwijl de crash ook de levens eiste van 11 inwoners van Lockerbie. Firth is in het drama te zien als Jim Swire, die op zoek gaat naar gerechtigheid voor de slachtoffers, waaronder zijn eigen dochter Flora. Catherine McCormack (28 Weeks Later) geeft gestalte aan zijn vrouw Jane Swire. Lockerbie is een adaptatie van het boek The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice, dat Swire schreef in samenwerking met Peter Biddulph. De tv-bewerking was in handen van David Harrower (Outlaw King), en Jim Loach (The Tower) en Otto Bathurst (Peaky Blinders) tekenden voor de regie van de vijfdelige reeks.