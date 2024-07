Line of Duty: zesde seizoen gaat in augustus van start op Canvas

Het zesde seizoen van Line of Duty gaat volgende maand van start op Canvas: vanaf zaterdag 17 augustus zie je elke week een dubbele aflevering. Line of Duty volgt een speciale eenheid bij de Britse politie die belast is met het opsporen van interne corruptie. In het zesde seizoen speelt Kelly Macdonald (Giri/Haji) een detective die onder een vergrootglas komt te liggen. Ze geeft gestalte aan DCI Jo Davidson, die samen met haar team - waar ook Kate Fleming (Vicky McClure) nu deel van uitmaakt - al geruime tijd de moord op een journaliste onderzoekt. Op weg naar de huiszoeking van een verdachte maakt Davidson een beslissing waar veel vraagtekens bij gezet worden. Martin Compston (The Nest) is weer te zien als Steve Arnott en Adrian Dunbar (Ridley) geeft weer gestalte aan Ted Hastings. Line of Duty werd bedacht door Jed Mercurio (Bodyguard). Of er ook nog een zevende seizoen gemaakt gaat worden is nog niet bekend.