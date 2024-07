Kijktips voor het weekend: Gangs of Galicia, The Sketch Artist, The Victim's Game en meer

© Jaime Olmedo / Netflix

Daarnaast komen op donderdag de Britse scifi-serie Supacell en het tweede seizoen van de spin-off-serie That '90s Show naar Netflix.

Gangs of Galicia (vrijdag 21/06, Netflix) Spaanse misdaadthriller over de relatie tussen een advocate (Clara Lago) die de dood van haar vader wil onderzoeken en een crimineel (Tamar Novas) die net de drugshandel van zijn vader over heeft genomen. Bekijk de trailer.

Trigger Warning (vrijdag 21/06, Netflix) Actiefilm over een ex-commando (Jessica Alba) die na lange tijd weer terugkeert naar haar oude woonplaats om daar de dood van haar vader te onderzoeken. Eenmaal ter plekke neemt ze ook zijn kroeg over. Bekijk de trailer.

The Victim’s Game S02 (vrijdag 21/06, Netflix) Op een boek gebaseerde misdaadserie uit Taiwan over een forensisch rechercheur met autisme. Als hij een linkt ontdekt tussen zijn van hem vervreemde dochter en een reeks mysterieuze moorden gaat hij op onderzoek uit.

The Sketch Artist (vrijdag 21/06, NPO 2) Frans-Canadese misdaadserie over een jonge bipolaire vrouw (Rachel Graton) die compositietekeningen maakt om misdaden mee te helpen oplossen. Ondertussen kampt ze met de verdwijning van haar zoontje. Lees de recensie.

Diane von Furstenberg: Woman in Charge (maandag 25/06, Disney+) Na dramaseries over Karl Lagerfeld en Christian Dior nu een documentaire over een vrouwelijk icoon in de modewereld: Diane von Fursterberg bouwde als ontwerper een groot imperium op.

Kaulitz & Kaulitz (dinsdag 25/06, Netflix) Realityserie met tweelingbroers en zangers Tom en Bill Kaulitz, die bekend zijn als de oprichters van de Duitse rockband Tokio Hotel. In hun eigen tv-serie volgen we de broers in hun thuisland en in het hectische Los Angeles.

I Am: Celine Dion (dinsdag 25/06, Amazon Prime Video) Documentaire over het leven en de carrière van de Canadese zangeres Celine Dion. Naast de muziek is er aandacht voor haar strijd tegen stiff-person syndrome, een neurologische ziekte die haar spieren aantast.

Mean Girls (dinsdag 25/06, SkyShowtime) Verfilming van de musical Mean Girls, die op zijn beurt weer gebaseerd was op de gelijknamige film uit 2004. Angourie Rice is te zien in de rol die eerder werd vertolkt door Lindsay Lohan en Tina Fey is opnieuw producent.

Worst Roommate Ever S02 (woensdag 26/06, Netflix) Documentaire met verhalen over vrij onschuldig lijkende mensen die later hun ware aard (van gewelddadige oplichters tot ijskoude moordenaars) lieten zien en zo de levens van huisgenoten in nachtmerries veranderden.

Land of Women (woensdag 26/06, Apple TV+) Komische dramaserie van de bedenker van Las Chicas del Cable, met Eva Longoria (Desperate Housewives) in de hoofdrol. Ze is te zien als een vrouw die noodgedwongen met haar moeder en haar dochter naar Spanje verkast.

Supacell (donderdag 27/06, Netflix) Britse scifi-serie van artiest Rapman, waarin vijf zwarte Londenaars plotseling superkrachten ontwikkelen. Michael Lasaki (Tosin Cole) probeert ze bij elkaar te brengen, in de hoop zo zijn grote liefde te kunnen redden. Bekijk de trailer.

That ‘90s Show S02 (donderdag 27/06, Netflix) Vervolgserie op That ‘70s Show, waarin de jonge dochter van Eric en Donna tijd doorbrengt bij opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp). Een aantal oudgedienden zijn te zien in gastrolletjes. Bekijk de trailer.

Drawing Closer (donderdag 27/06, Netflix) Romantische dramafilm uit Japan, waarin de 17-jarige Akito nog maar een jaar te leven heeft. Hij geeft betekenis aan de laatste dagen van zijn leven door een terminaal meisje dat nog zes maanden te leven heeft op te vrolijken.

Oxen: Hangdogs (donderdag 27/06, NPO Plus) Deense thrillerserie gebaseerd op het boek van auteur Jens Henrik Jensen. De gedecoreerde oorlogsheld Niels Oxen (Jacob Lohmann) wordt valselijk beschuldigd van een moord en stuit dan op een samenzwering. Bekijk de trailer.

Lucrecia: A Murder in Madrid (donderdag 27/06, Disney+) Documentaire over de moord op de Dominicaanse Lucrecia Perez in 1992, die werd doodgeschoten in Madrid. De daad zou later geclassificeerd worden als de eerste moord in Spanje met een racistisch motief.