Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer That '90s Show

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Gangs of Galicia (vrijdag 21/06, Netflix) Spaanse misdaadthriller over de relatie tussen een advocate (Clara Lago) die de dood van haar vader wil onderzoeken en een crimineel (Tamar Novas) die net de drugshandel van zijn vader over heeft genomen. Bekijk de trailer.

Trigger Warning (vrijdag 21/06, Netflix) Actiefilm over een ex-commando (Jessica Alba) die na lange tijd weer terugkeert naar haar oude woonplaats om daar de dood van haar vader te onderzoeken. Eenmaal ter plekke neemt ze eveneens zijn kroeg over. Bekijk de trailer.

The Victim’s Game S02 (vrijdag 21/06, Netflix) Op een boek gebaseerde misdaadserie uit Taiwan over een forensisch rechercheur met autisme. Als hij een linkt ontdekt tussen zijn van hem vervreemde dochter en een reeks mysterieuze moorden gaat hij op onderzoek uit.

Na het weekend...

Kaulitz & Kaulitz (dinsdag 25/06, Netflix) Realityserie met tweelingbroers en zangers Tom en Bill Kaulitz, die bekend zijn als de oprichters van de Duitse rockband Tokio Hotel. In hun eigen tv-serie volgen we de broers in hun thuisland en in het hectische Los Angeles.

Worst Roommate Ever S02 (woensdag 26/06, Netflix) Documentaire met verhalen over vrij onschuldig lijkende mensen die later hun ware aard (van gewelddadige oplichters tot ijskoude moordenaars) lieten zien en zo de levens van huisgenoten in nachtmerries veranderden.

Supacell (donderdag 27/06, Netflix) Britse scifi-serie van artiest Rapman, waarin vijf zwarte Londenaars plotseling superkrachten ontwikkelen. Michael Lasaki (Tosin Cole) probeert ze bij elkaar te brengen, in de hoop zo zijn grote liefde te kunnen redden. Bekijk de trailer.

That ‘90s Show S02 (donderdag 27/06, Netflix) Vervolgserie op That ‘70s Show, waarin de jonge dochter van Eric en Donna tijd doorbrengt bij opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp). Een aantal oudgedienden zijn te zien in gastrolletjes. Bekijk de trailer.