Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met onder meer Oxen: Hangdogs

The Sketch Artist (vrijdag 21/06, NPO 2) Frans-Canadese misdaadserie over een jonge bipolaire vrouw (Rachel Graton) die compositietekeningen maakt om misdaden mee te helpen oplossen. Ondertussen kampt ze met de verdwijning van haar zoontje. Lees de recensie .

Oogappels S01 (vrijdag 21/06, NPO 3) Mees dreigt te blijven zitten. Hansje heeft in de gaten dat het huwelijk van Erik en Merel op springen staat. Merel organiseert de crematie van haar moeder en Mees is van plan Danny te helpen. Ook vanaf maandag elke werkdag te zien.

Penoza S01 (vrijdag 21/06, NPO 3) Carmen heeft een succesvolle handel in cocaïne opgezet, een prachtig huis betrokken met John, de jongens en kleine Irwan. Lucien en Nathalie wonen in de stad. Justitie lijkt zich rustig te houden. Ook vanaf maandag elke werkdag te volgen.

Midsomer Murders S22 (zaterdag 22/06, NPO 1) De repetities voor een concert ter ere van het eeuwfeest zijn in volle gang en het operagezelschap krijgt te maken met een moord. Barnaby moet uitzoeken wie ten koste van alles in het middelpunt van de belangstelling wil staan.

The Capture S02 (zaterdag 22/06, NPO 2) Carey onderzoekt een hack bij de televisie, terwijl de onrust in de maatschappij groeit. Isaac krijgt te maken met verontwaardiging over de uitspraken van de nep-Isaac op tv. Hij wil zijn naam zuiveren, maar zijn carrière loopt alsnog gevaar.