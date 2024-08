Karen Pirie: Britse misdaadserie start in september op VRT 1

De Britse misdaadserie Karen Pirie met Lauren Lyle (Vigil, Outlander) in de hoofdrol gaat volgende maand van start op de Belgische televisie: vanaf vrijdag 6 september is de driedelige politiereeks wekelijks te zien op VRT 1. Karen Pirie draait om de nasleep van de moord op de jonge Rosie Duff, wiens stoffelijk overschot in 1996 werd gevonden door drie dronken studenten. 25 jaar later is de moordzaak het onderwerp van een provocatieve true-crime-podcast en wordt DS Karen Pirie (Lyle) onverwacht aangesteld om de zaak te heropenen. Wanneer er nieuw bewijs opduikt dat een van de drie studenten verdacht maakt, spoort Pirie hem op om zijn versie van de feiten aan te horen. Het drama is een tv-bewerking van het boek The Distant Echo van auteur Val McDermid. McDermid schreef meerdere boeken over Pirie en momenteel is er tevens een tv-verfilming van het tweede boek A Darker Domain in de maak, die later dit jaar op de Britse tv moet debuteren.