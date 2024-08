Jackpot!: Jackpot-winnares Awkwafina rent voor haar leven Amazon , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Amazon MGM Studios

John Cena en Awkwafina hebben samen een fijne chemie in deze ernstig gemankeerde satire.

In de nabije toekomst heeft Los Angeles een uniek loterijconcept bedacht: na elke trekking maakt iedereen tot zonsondergang kans op de jackpot. Je hoeft er alleen maar de winnaar voor te doden.

Nee, dit is geen cynische dystopische thriller a la The Running Man (1987), The Purge (2013) of de Zuid-Koreaanse serie Squid Game (waar eind december het tweede seizoen van verschijnt). Jackpot! van regisseur Paul Feig (Bridesmaids) is een satire, waarin worstelende actrice Katie Kim (Awkwafina, The Farewell) per ongeluk de loterij van 3,6 miljard dollar wint en daarmee opeens vogelvrij is verklaard. Maar, Katie staat er niet alleen voor: voor een schamele tien procent van de winst zorgt bodyguard Noel (John Cena, Peacemaker) ervoor dat ze levend het einde van de dag haalt.

© Amazon MGM Studios

Van regisseur Paul Feig weten we dat hij het komediegenre wel in de vingers heeft en Cena en Awkwafina hebben samen een fijne chemie. Helaas komt de film maar moeizaam op gang, niet geholpen de gekunstelde manier waarop Katie per abuis meedoet aan de loterij en vervolgens geen idee heeft waarom wildvreemden haar opeens naar het leven staan.

© Amazon MGM Studios

Maar er lijkt ook geen logische reden te zijn waarom de loterij zo in elkaar steekt. Het is niet zoals bij The Hunger Games, waarin de competitie zelf de bedenkers ook nog iets oplevert. Hier staat juist de hele economie steeds een hele dag stil omdat alle werknemers op jacht gaan. Zelfs het verdienmodel van beveiligers zoals Noel of het bedrijf van concurrent Louis Lewis (Simu Liu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) is, op zijn zachtst gezegd, erg verdacht. Want waarom zou je genoegen nemen met een percentage van de winst, als je net zo makkelijk alles kan pakken door je cliënt te vermoorden?