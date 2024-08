Squid Game: tweede seizoen verschijnt in december op Netflix

Het tweede seizoen van Squid Game verschijnt eind dit jaar op Netflix: het vervolg is vanaf donderdag 26 december bij de vod-dienst te zien. Ook maakte Netflix bekend dat er in 2025 nog een derde en laatste seizoen verschijnt. In seizoen twee van Squid Game is Player 456 drie jaar later nog steeds vastberaden om de mensen achter het spel op te sporen en een einde te maken aan de wrede sport. Gi-hun investeert zijn gewonnen fortuin in deze gevaarlijke missie en begint bij de meest voor de hand liggende plek: hij zoekt naar de man in een strak pak die ddakji speelt in de metro. Uiteindelijk blijkt de missie om de organisatie neer te halen dodelijker dan hij zich had voorgesteld: om het spel te beëindigen, zal hij opnieuw moeten deelnemen. Regisseur Hwang Dong-hyuk, die een Emmy won voor het eerste seizoen, is voor het tweede seizoen opnieuw betrokken als regisseur, schrijver en producent.