Hunters: thrillerserie met Al Pacino komt naar Videoland en naar CANAL+

Beide seizoenen van het historische drama Hunters komen naar zowel Videoland als CANAL+: de thrillerserie is vanaf maandag 25 november te zien bij CANAL+ en verschijnt op zaterdag 30 november bij Videoland. De serie debuteerde in 2020 bij Amazon Prime Video en markeerde de eerste vaste rol op televisie voor Al Pacino (The Godfather). Hunters speelt zich af in 1977 en volgt een groep nazi-jagers in New York, die geleid worden door het personage van Pacino. Deze 'jagers' ontdekken dat er honderden verborgen nazi's in hoge functies samenzweren om in Amerika een Vierde Rijk te creëren. Het team start een bloedige zoektocht om hun plannen te dwarsbomen. Verdere rollen zijn er voor Logan Lerman (Fury), Lena Olin (The Darkness) en Josh Radnor (How I Met Your Mother). Hunters werd bedacht door David Weil, die later ook nog zou werken aan Invasion en Citadel. Regisseur Jordan Peele (Get Out, Us) behoort tot de producenten.