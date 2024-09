The Darkness: misdaadserie met Lena Olin verschijnt bij SkyShowtime

De nieuwe misdaadthriller The Darkness (2024) is in Nederland vanaf vrijdag 1 november te zien bij SkyShowtime. De Engelstalige Nordic Noir is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Ragnar Jónasson (Dark Iceland) en volgt inspecteur Hulda Hermannsdóttir (Lena Olin), die een schokkende moordzaak onderzoekt en de dood van haar dochter probeert te verwerken. Terwijl een vervroegd pensioen boven haar hoofd hangt en ze gedwongen wordt om samen te werken met een nog jonge partner (Jack Bannon) is ze vastbesloten de moordenaar te vinden, zelfs al zet ze daarmee haar eigen leven op het spel. Een van de bijrollen in de thrillerserie is voor Douglas Henshall, bekend van de serie Shetland. De zesdelige reeks werd geregisseerd door de met Olin getrouwde Lasse Hallström. De Zweedse filmmaker werkte in het verleden al meerdere malen samen met zijn vrouw, onder meer aan de films Chocolat en The Hypnotist.