High Potential S01E01: hoogbegaafde alleenstaande moeder lost moorden op

© ABC / 20th Television

Als Will in Good Will Hunting een amateurdetective zou zijn… en een vrouw.

Sommige mensen noemen het een gave. Alleenstaande moeder van drie Morgan (Kaitlin Olson, It's Always Sunny in Philadelphia, Hacks)heeft een hoog intellectueel potentieel (‘high potential intellectual’): haar hoofd is als een supercomputer. Maar voor haarzelf is dit eerder een vloek dan een zegen. Ze kan zich zo verliezen in details dat dit ten koste gaat van haar relaties en haar werk. Daarom werkt ze ’s nachts ook als schoonmaakster in het politiebureau.

Toch ziet politiechef Selena Soto (Judy Reyes, Scrubs) vooral de voordelen. Morgan ziet in één oogopslag dingen die zij en haar collega’s bij een recente moordzaak hebben gemist. Politiedetective Adam Karadec (Daniel Sunjata) heeft wel zo zijn twijfels, zeker gezien het feit dat Morgan het niet zo nauw neemt met de regels.

© ABC / 20th Television

Wat betreft opzet is deze misdaadkomedie niet heel erg anders dan alle andere series waarin een onconventionele consulent iedere week een nieuwe moord oplost. Denk aan Monk, Elsbeth (elke week te zien bij Net5), Castle en Jonny Lee Miller als Sherlock Holmes in Elementary. In vergelijking met de bovengenoemde amateurdetectives is Morgan wel verfrissend onexcentriek. Ze heeft problemen zoals jij en ik, waarbij haar hoogbegaafdheid haar juist eerder in de weg zit dan helpt.

© ABC / 20th Television

Wat dat betreft vertoont het personage wel opvallende gelijkenissen met de hyperintelligente schoonmaker Will Hunting (Matt Damon) in Good Will Hunting, als Will zijn immense intellect zou gebruiken voor het oplossen van moordzaken in plaats van moeilijke mathematische formules, en graag korte rokjes zou dragen.

© ABC / 20th Television

Of High Potential (de Franse voorganger, HPI, is ook bij Disney+ te zien, momenteel nog zonder ondertiteling) echt de diepte in gaat zal nog moeten blijken, maar voor liefhebbers van wekelijkse moordmysteries biedt de serie lekker luchtig vertier. En er is ook al een tweede seizoen aangekondigd.