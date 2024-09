Elsbeth S01E01: luchtig, humoristisch en trefzeker

© CBS

Strafpleiter Elsbeth Tascioni uit The Good Wife en The Good Fight begint in New York aan een nieuw leven als gezant van de NYPD in sprankelende misdaadreeks.

De immer sprankelende actrice Carrie Preston gaf in The Good Wife (2010-2016) en The Good Fight (2017-2022) met regelmaat gestalte aan strafpleiter Elsbeth Tascioni. Het personage kon vaak aan haar cliënten merken of ze de daad waarvoor ze terechtstonden daadwerkelijk hadden gepleegd. Ook was ze niet vies van wat detectivewerk her en der. In Elsbeth, een spin-off van de bovengenoemde televisiedrama’s, verhuist Tascioni van Chicago naar New York. In The Big Apple is ze aangenomen bij de NYPD om ervoor te waken dat arrestaties en politieonderzoeken correct verlopen, nadat de politiedienst meermaals negatief in het nieuws is gekomen.

Zodoende belandt Tascioni, na zich een dag als toerist hebben uitgeleefd, opgewekt op haar eerste plaats delict, waar een jonge actrice zelfmoord zou hebben gepleegd. Uiteraard mag Prestons personage alleen van een afstandje toekijken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de hoofdpersoon mengt zich al snel in de zaak, tot ongenoegen van de hoofdonderzoeker (Danny Mastrogiorgio), die geen bemoeizucht duldt. Tascioni ziet evenwel dat de NYPD te maken heeft met een moord. Ook valt haar oog op een verdachte: theaterregisseur Alex Modarian (vertolkt door Prestons oud-collega Stephen Moyer uit True Blood).

© CBS

Overigens is in de openingsscène al te zien dat Modarian de dader is; Elsbeth draait vooral om op welke manier Tascioni de verantwoordelijke voor het delict in haar vizier krijgt, daarin zit het vernuft en Prestons acteerplezier. Zoals wanneer ze haar observaties deelt over de eau de toilette die ze vindt in het appartement van de actrice (Old Irish is toch voor mannen?) of wanneer ze in het vuilnisbakje strips ontdekt waarmee je je tanden kan bleken (wie doet dat voordat hij zichzelf van het leven berooft?). Klinkt allemaal onschuldig, maar Tascioni heeft wel overduidelijk een missie.

© CBS

Ze kan bovenal gewoon goed acteren; dat heeft ze als advocaat al geleerd. Dat komt goed van pas in een aflevering die draait om de kunst van drama en het ophouden van façades.