Grantchester: Britse misdaadserie verlengd met een tiende seizoen

In Nederland zijn het zesde en zevende seizoen nu terug te kijken op NPO Plus, terwijl het zesde seizoen volgende maand ook van start gaat op BBC First.

De Britse misdaadserie Grantchester is zeker van een tiende seizoen. De opnamen van de tiende reeks gaan volgende maand van start. Onlangs ging het negende seizoen op tv in première bij de Amerikaanse zender PBS, terwijl de Britse première bij ITV nog op zich laat wachten. Grantchester speelt zich af in het Engeland van de jaren vijftig en draait om detective Geordie Keating (Robson Green), die een duo vormde met dominee Sidney Chambers (Jim Norton) en daarna met dominee Will Davenport (Tom Brittney). Het negende seizoen wordt het laatste seizoen waarin Brittney te zien is, maar met dominee Alphy Kotterham (Rishi Nair) zal er een nieuwe partner voor Keating geïntroduceerd worden. Green en Nair keren beiden terug voor het tiende seizoen, evenals Al Weaver (als Leonard Finch), Tessa Peake-Jones (als Mrs. C), Kacey Ainsworth (als Cathy Keating), Oliver Dimsdale (als Daniel Marlowe), Nick Brimble (als Jack Chapman), Bradley Hall (als DC Larry Peters) en Melissa Johns (als Miss Scott).