Grantchester: zesde seizoen gaat in juli van start op BBC First

Het zesde seizoen van Grantchester is vanaf vrijdag 26 juli te zien op BBC First. De Britse misdaadserie speelt zich af in de jaren vijftig draait om het unieke partnerschap tussen agent Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney). In de première van het zesde seizoen reist het duo naar een heus vakantiepark om van wat welverdiende rust te genieten. Wanneer de eigenaar van het park plots dood wordt aangetroffen, kan Keating het echter niet laten om de boel te onderzoeken. Ondertussen zetten Leonard (Al Weaver) en Daniel (Oliver Dimsdale) hun bij de wet verboden relatie voort. Het zesde seizoen van Grantchester bestaat uit zes nieuwe afleveringen. De reeks is, net als het zevende seizoen, momenteel ook online te zien via NPO Plus. Daarnaast is er ook al een achtste seizoen te zien geweest op de Britse televisie. Later deze maand gaat het negende seizoen, waarin Rishi Nair zijn debuut maakt als de volgende partner van Keating, in première op de Amerikaanse televisie.