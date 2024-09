SEAL Team S06E01: explosieve, intense opening van seizoen Veronica , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Paramount+

De manschappen van Jason Hayes (David Boreanaz) worden in Mali omsingeld door terroristen, in aflevering die zich laat omschrijven als achtbaanrit.

Aangezien het vijfde seizoen van SEAL Team eindigde met een cliffhanger nadat de manschappen in een hinderlaag waren gelopen van terroristen in Mali, opent het zesde seizoen met een zinderende, gedurfde scène. Gedurende ongeveer een kwartier is te zien hoe Jason Hayes (David Boreanaz) en zijn team zijn omsingeld. De camera vliegt door de lucht en zwiert over lichamen heen. Voor even lijkt de strijd verloren. Maar het shot fungeert slechts als een stilte voor de storm. Ook blijkt al snel (spoiler alert) dat Clay (Max Thieriot) is geraakt door een raket: zijn halve onderbeen ligt eraf.

De makers schromen niet de wond opzichtig in beeld te brengen. En de kijker krijgt en passant ook nog eens een cursus in het aanbrengen van een tourniquet. Niettemin heeft die wending ook iets treurigs: net voor de uitzending naar Mali vertelde Clay aan Hayes dat hij het rustiger aan wil doen, aangezien hij net vader is geworden. Hayes voelt zich uiteraard verantwoordelijk voor zijn pupil, wiens been later in de aflevering ook nog eens hevig ontstoken blijkt. Het valt te benieuwen hoe deze tragedie weer invloed heeft op de verhoudingen onderling. Sonny (A.J. Buckley), die het weer heeft bijgelegd met Clay, ontfermt zich later in het ziekenhuis voor nu over de zwaargewonde.

© Paramount+

Ondertussen vraagt Hayes Mandy (Jessica Paré) om advies. Zij vertelt hem dat wat Clay is overkomen nu eenmaal gebruikelijk is in oorlogen. Maar de makers insinueren met deze reünie natuurlijk ook dat er nu misschien wel iets bestendigs kan ontstaan tussen de twee. Ook gezien het feit dat Hayes lijdt aan Breacher Syndrome, een ziekte die ontstaat door een aaneenschakeling van traumatisch hersenletsel. Eigenlijk kan Boreanaz’ personage niet meer functioneren bij het SEAL Team. Dat wist hij vorig jaar ook al; misschien wordt het tijd om met pensioen te gaan? Dat laatste lijkt nog niet aan de orde, aangezien het zevende seizoen onlangs nog in première ging in de Verenigde Staten.