Grey's Anatomy: seizoen 21 gaat in januari van start op Net5

Het 21ste seizoen van Grey's Anatomy gaat in januari van start op Net5. Het nieuws werd dit weekend door de zender onthuld, hoewel er geen exacte premièredatum werd vrijgegeven. In Amerika ging het 21ste seizoen eind september van start op televisie en daar zijn inmiddels twee (van de in totaal achttien) afleveringen te zien geweest. Naar verluidt zal Ellen Pompeo dit seizoen in zeven afleveringen te zien zijn als Meredith Grey. Verder is Jason George inmiddels weer één van de vaste castleden (zijn personage Ben Warren was de laatste jaren te zien in de onlangs gestopte spin-off Station 19) en keert Jesse Williams terug als dokter Jackson Avery. Overigens wordt Grey's Anatomy op de Nederlandse televisie momenteel herhaald bij Star Channel, waar nu elke zondag een aflevering van het derde seizoen te zien is. Mensen die de serie on demand terug willen kijken kunnen terecht bij Disney+, waar nu de eerste twintig seizoenen beschikbaar zijn.