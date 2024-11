Goudappels: serie Oogappels keert in december terug met speciale aflevering

Op woensdag 18 december kun je op tv kijken naar de finale van het zesde seizoen van Oogappels, maar daarna volgt op zondag 29 december op NPO 1 en NPO Start ook nog een speciale aflevering om het jaar mee af te sluiten. In Goudappels maken de personages uit de serie zich op voor een feestelijke oudejaarsavond. Hoewel oudjaar soms ook mismoedig maakt, want iedereen beleeft het op zijn eigen manier, waarbij het tijd is om de balans op te maken én de goede voornemens op een rij te zetten. Wat heeft het afgelopen jaar gebracht? En wat heeft het komend jaar in petto? Leden van BNNVARA kunnen Goudappels overigens al eerder bekijken op 15 december in Gooiland Hilversum, waarbij je op deze link kunt klikken om tickets te bestellen. Volgend jaar krijgt Oogappels ook nog een zevende seizoen, waarmee de serie zal worden afgesloten.