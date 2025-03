FBI: Most Wanted en FBI: International gecanceld door zender CBS

FBI: Most Wanted en FBI: International zullen na hun huidige seizoenen ten einde komen, terwijl de reguliere FBI al zeker is van een achtste en een negende seizoen.

Van de drie FBI-series die momenteel elke zondag te zien zijn bij Veronica zijn er twee gecanceld door zender CBS: FBI: Most Wanted zal na het huidige zesde seizoen ten einde komen en FBI: International zal stoppen na het huidige vierde seizoen. FBI: Most Wanted richt zich op een eenheid die zich bezighoudt met het traceren van de meest gezochte criminelen in Amerika en FBI: International draait om de bescherming van Amerikanen in het buitenland. De moederserie FBI, waarvan nu het zevende seizoen op tv te zien is, gaat nog wel een tijdje door: die serie was al zeker van nog een achtste en een negende seizoen. Daarnaast werkt CBS ook nog aan een nieuwe spin-off getiteld FBI: CIA. Deze aftakking zal een FBI-agent en een CIA-agent volgen die gezamenlijk binnenlands terrorisme proberen te bestrijden.