Evil S03E01-02: spannend, intelligent én geestig

Komiek en acteur Wallace Shawn (The Princess Bride, 1987) speelt een sleutelrol aan het begin van het derde seizoen van Evil. Hij kruipt in de huid van priester Frank Ignatius. De geestelijke is terminaal en heeft ingestemd deel uit te maken van een bijzonder onderzoek waarin wordt bekeken wat er gebeurt als mensen overlijden. Worden ze dan lichter? Weegt de ziel écht 21 gram? Zodra Ignatius stervende is wordt hij op een brancard naar een loods geleid, waar hij in een soort futuristische sarcofaag wordt geschoven. Daar zal hij zijn laatste momenten beleven, omringd door moderne technologie.

Het loopt natuurlijk allemaal anders. Nadat Ignatius is gestorven, ontwaakt hij. Shawns personage is vanaf dat moment euforisch. Hij leeft nog, of is weer tot leven gekomen. Kristen Bouchard (Katja Herbers), David Acosta (Mike Colter) en Ben Shakir (Aasif Mandvi) zien dit alles met lede ogen aan. Is er wellicht een demon in Ignatius gekropen? Of heeft een demon zijn lijf verlaten? Terwijl de priester viert dat hij er nog is (en dat kan Shawn op ontwapenende wijze) overheerst argwaan. Dat is misschien wel Evil in een notendop: trefzekere humor gaat altijd vooraf aan de manifestatie van het kwaad. Showrunners Robert en Michelle King zetten telkens in op een juiste balans tussen komedie en het groteske.