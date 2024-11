DI Ray: tweede seizoen van Britse misdaadserie start in november bij VRT 1

Het tweede seizoen van de Britse misdaadserie DI Ray met Parminder Nagra (Maternal) gaat eind deze maand in première op de Belgische televisie: vanaf vrijdag 29 november is de tv-reeks in drie delen wekelijks te zien op VRT 1. Het drama volgt rechercheur Rachita Ray (Nagra), die in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad geconfronteerd wordt met een persoonlijk conflict tussen haar Britse identiteit en haar Aziatische afkomst. Aan de start van het tweede seizoen pakt ze na twee maanden schorsing haar werk weer op, als een onschuldige verpleegster en het hoofd van een criminele familie bij een schietpartij op straat om het leven komen. Het lijkt het resultaat van een bendeoorlog, maar het onderzoek neemt een verrassende wending. Gemma Whelan (The Tower) vertolkt een bijrol als DCI Kerry Henderson. Het tweede seizoen werd wederom geschreven door Maya Sondhi, en Jed Mercurio (Line of Duty) keerde terug als producent.