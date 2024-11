The Tower: derde seizoen van Britse misdaadserie komt naar HBO Max

De derde reeks van het Britse misdaaddrama The Tower, met Gemma Whelan als DS Sarah Collins, is in Nederland als eerst te zien bij streamingdienst HBO Max.

Het derde seizoen van The Tower komt deze maand naar HBO Max: de derde reeks gaat hier in Nederland op woensdag 13 november bij de streamingdienst in première. Het seizoen was vorige maand al te zien op de Britse televisie. Het verhaal pakt de draad twee jaar na de finale van het tweede seizoen weer op, wanneer DS Sarah Collins (Gemma Whelan) een steekpartij op straat onderzoekt. Tijdens haar onderzoek stuit ze echter al snel op een undercoveroperatie die geleid wordt door een oude bekende. Ondertussen krijgt agente Lizzie Adama (Tahirah Sharif) meer verantwoordelijkheden op haar werk, terwijl ze ook thuis als nieuwe moeder onder druk staat. Verdere rollen zijn er voor onder meer Emmett J. Scanlan en Jimmy Akingbola. Het derde seizoen is een adaptatie van het boek boek Gallowstree Lane van Kate London, dat door Patrick Harbinson (Homeland, 24) voor televisie werd bewerkt. De eerdere twee seizoenen zijn eveneens te zien op HBO Max en het eerste seizoen is ook beschikbaar op NPO Plus.