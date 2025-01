Dexter: Resurrection: acteurs David Zayas, James Remar en Jack Alcott keren terug

De cast van Dexter: Resurrection werd uitgebreid met een aantal bekende gezichten: acteurs David Zayas, James Remar en Jack Alcott keren terug in vaste rollen. Zayas gaf destijds in het originele Dexter gestalte aan rechercheur Angel Batista en dook ook al heel even kort op in de doorstart Dexter: New Blood. Remar was in de originele serie te zien als (de geest van) Dexters adoptievader Harry, maar ontbrak vervolgens in New Blood. Alcott debuteerde destijds in New Blood als Dexters inmiddels volwassen zoon Harrison. De plot van Dexter: Resurrection wordt nog geheim gehouden, maar het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen in New Blood. De opnamen gaan deze maand van start en de serie moet komende zomer op televisie debuteren. Resurrection is afkomstig van Clyde Phillips, die eerder New Blood en de eerste vier seizoenen van Dexter maakte.