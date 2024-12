Death in Paradise, Sister Boniface en meer series krijgen kerstspecial op BBC First BBC First , Serie , Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

In de kerstspecial van Death in Paradise wordt het nieuwe hoofdpersonage geïntroduceerd: Don Gilet maakt in de aflevering zijn debuut als detective Mervin Wilson.

De kerstspecial van Sister Boniface Mysteries is op dinsdag 24 december als eerst aan de beurt. Daarin bereid de Great Slaughter Amateur Dramatics Society zich voor op hun jaarlijkse kerstpantomime, Assepoester, onder leiding van een 'beroemde' regisseur. Maar wanneer de feestvreugde wordt verstoord door de vondst van een menselijk oog, verandert de voorstelling in een duister mysterie. Sister Boniface (Lorna Watson) wordt ingeschakeld om de waarheid te achterhalen, terwijl het dorp worstelt met kersttradities en onverwachte wendingen.

Op woensdag 25 december kun je kijken naar de kerstspecial van The Chelsea Detective. Daarin wordt Chloe Carmichael, voormalig popster en ooit de lieveling van de tabloids, vlak voor kerst dood aangetroffen in haar luxe flat in Chelsea. Aanvankelijk lijkt het om een overdosis te gaan, maar Ashley (Sophie Stone) ontdekt al snel dat Chloe in bad is verdronken. Max (Adrian Scarborough) en het team krijgen te maken met een reeks verdachten, waaronder haar volhardende manager, een sluwe journalist en een parlementslid. Al snel realiseren ze zich dat de dader iemand is die Chloe juist het meest had moeten kunnen vertrouwen.

Op woensdag 25 december kun je na The Chelseas Detective ook nog kijken naar de kerstspecial van Death in Paradise. En daarin wordt het nieuwe hoofdpersonage geïntroduceerd: Don Gillet maakt zijn opwachting als de Londense detective Mervin Wilson. Zijn directe aanpak botst met de eilandcultuur, maar hij stort zich al snel op een raadselachtige zaak: drie mannen, verkleed als kerstman, lijken tegelijkertijd te zijn neergeschoten met hetzelfde wapen. Terwijl Mervin het mysterie probeert te ontrafelen, worstelt het team met zijn onconventionele werkwijze. Ondertussen verloopt Dwayne’s kerst met zijn vader allesbehalve vlekkeloos.

Op donderdag 26 december is het vervolgens de beurt aan de nieuwe kerstspecial van Call the Midwife. Daarin zijn de vroedvrouwen van Nonnatus House tijdens de feestdagen druk in de weer met bevallingen. Poplar wordt opgevrolijkt door een kermis, maar ook geteisterd door de Hongkonggriep en een ontsnapte gevangene. Terwijl Teddy (Edward Shaw) in het ziekenhuis een vriendschap sluit met een arm meisje, bloeit er romantiek tussen Nancy (Megan Cusack) en Roger (Conor O'Donnell). Ondertussen zorgen familiebijeenkomsten voor chaos bij Violets kerstwedstrijd en zorgt een incident met een autosleutel voor een mix van warmte en uitdagingen.

