Sister Boniface Mysteries S03E01: een non én James Bond

In de verhaalwereld waarin Sister Boniface zich afspeelt is de Koude Oorlog nog in volle gang. Aan het begin van het derde seizoen blijkt het Kremlin óók een dossier te hebben over zuster Boniface (Lorna Watson). Misschien wel zodat geheim agenten weten: voor haar moet je uitkijken. De openingsaflevering is een grote knipoog naar James Bond. Begin jaren zestig schieten spionnenthrillers in navolging van de Bond-films als paddenstoeltjes uit de grond. De puissant rijke scenarist Lincoln Leigh Varsey (Denis Lawson) houdt op zijn riante landgoed screentests voor de actieheld die in zijn nieuwe film zal spelen.

Onder valse voorwendselen worden Boniface en rechercheur Sam Gillespie (Max Brown) daarnaartoe gelokt. Zodoende komen de twee in een achtervolging terecht die uiteraard, tot groot vermaak van Varsey, geënsceneerd blijkt. Wat niet in scène is gezet, is de dood van een van de auditanten. Sowieso is er een haantjesstrijd gaande waarbij de potentiële actiehelden elkaar beschimpen en bedreigen. Voer voor Boniface die zich meteen op het onderzoek stort. En ze mag zich ook mengen in de zoektocht naar een zeldzame schorpioen die de vrouwen (op de non na) in de villa de stuipen op het lijf jaagt – met als hoogtepunt Boniface met helm en motorbril in de aanslag.