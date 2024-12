De Ring en Oogappels in 2024 de meest gestreamde series op NPO Start

De NPO onthulde vandaag welke drie series in 2024 het meest gestreamd werden op NPO Start. Op de eerste plek staat de psychologische thriller De Ring met Hannah Hoekstra, die afkomstig is van de makers van Klem. Hoekstra geeft in de dramaserie gestalte aan juriste Anna Hartogh, die in een moment van onbezonnenheid een ring van haar opdrachtgever in haar tas stopt. Als deze ontdekt wat ze heeft gedaan, besluit hij haar seksueel te chanteren. Na De Ring was Oogappels (vorig jaar nog de nummer één) in 2024 de meest gestreamd tv-serie op NPO Start. Het zesde seizoen van het drama dat draait om verschillende gezinnen met kinderen is momenteel elke woensdag te zien op NPO 1. Op woensdag 18 december volgt er nog een kerstspecial en er is ook een zevende seizoen aangekondigd. Op de derde plek in het lijstje met meest gestreamde series staat De Joodse Raad. Het oorlogsdrama is, net als De Ring, nu in zijn geheel terug te kijken op NPO Plus.