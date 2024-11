Oogappels: dramaserie komt met zevende seizoen ten einde

Het einde van Oogappels komt in zicht: actrice Malou Gorter liet eerder dit jaar weten dat er plannen zijn voor ook nog een zevende seizoen, maar regisseur Will Koopman bevestigt nu dat de dramaserie na het zevende seizoen zal stoppen. In Oogappels volgen we verschillende gezinnen die elk op hun eigen manier hun (puber)kinderen opvoeden. Naast Gorter zijn er rollen voor onder meer Bracha van Doesburgh, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht. Oogappels was vorig jaar de meest gestreamde serie op NPO Start, waarbij het onder meer de ziekenhuisserie Dag & Nacht en de politieserie Flikken Maastricht achter zich liet. De serie werd in 2023 eveneens bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Ook het zesde seizoen, dat nu elke woensdag te zien is op NPO 1, wordt volgens de NPO goed bekeken, met ruim 2 miljoen streams in de eerste week. Op NPO Plus kun je nu het volledige zesde seizoen (tien afleveringen) online bekijken.