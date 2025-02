Court of Gold S01E01: veel superlatieven en borstklopperij

© Netflix

De camera volgt het Amerikaanse mannenbasketbalteam achter de schermen in de opmaat naar de Olympische Spelen van 2024 in suffe documentairereeks.

Oud-president Barack Obama is een enorm liefhebber van basketbal. In Court of Gold bekent hij dat hij vindt dat Amerika ‘altijd een partner’ moet zijn en niet ‘eenzijdig beleid moet dicteren’. Behalve als het basketbal betreft, grinnikt hij in de camera – dan verwacht hij goud. Die gedachte is deze sportdocumentairereeks in een notendop. Amerikanen die in de aanloop naar de Olympische Spelen mijmeren over hoe goed de selectie van het Amerikaanse mannenbasketbalteam wel niet is, met sterren als LeBron James, Kevin Durant en Steph Curry. Veel superlatieven en borstklopperij dus.

Interessant aan dit soort series, net als in Sprint (over topsprinters) of Starting 5 (over de beste NBA-sterren), is de blik achter de schermen bij een topsport. Zo legt basketbalcoach Steve Kerr uit hoe hij eenheid in zijn team smeedt door alle teamleden aan een groepsapp toe te voegen. Zo kunnen ze elkaar al een beetje leren kennen. Oud-basketballer Grant Hill vertelt over de selectie: een combinatie van ervaren spelers, spelers die tegen hun hoogtepunt aanzitten en jong talent. Ondertussen schakelt de serie telkens terug naar 1992, toen het Dream Team, met Michael Jordan en Charles Barkley, de basketbalsport domineerde.

Vandaag de dag zijn er ogenschijnlijk meer serieuze tegenstanders dan toen, met bijvoorbeeld China en Duitsland. Maar het olympische basketbaltoernooi is doorgaans ‘een toonbeeld van Amerikaanse dominantie’, zoals de makers van Court of Gold stellen. Heel spannend is deze reeks dan ook niet. Er staat veel op het spel, maar zelfs de minst getalenteerde bankzitter bij de Amerikanen kan zich prima meten met de sterspelers van de andere teams. Dit is suffe televisie.