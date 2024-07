Sprint: The World’s Fastest Humans S01E01: atleten hebben weinig zinnigs te melden Netflix , Serie , Recensie • 02-07-2024 • leestijd 2 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Documentairereeks over de snelste mensen op aarde toont vooralsnog vooral hoezeer sprinters zich gedragen als bij vlagen narcistische rocksterren.

De Britse documentairemaker Phil Turner portretteert ze als rocksterren, de sprinters die hij in Sprint: The World’s Fastest Humans in beeld brengt. Ze gedragen zich ook als zodanig, met kapsones. De Amerikaanse atleet Noah Lyles spant de kroon; hij weet als hij tijdens een toernooi de eetzaal in wandelt ‘precies wie mentale problemen heeft en wie hem vreest’. Hij is precies zo’n beroemdheid tegen wie niemand nee durft te zeggen, maar die na zijn carrière waarschijnlijk weinig vrienden overheeft. Zijn grote concurrent is de Italiaan Marcell Jacobs, die op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio de honderd meter won.

Sprint speelt zich af in de opmaat naar de wereldkampioenschappen atletiek in 2023, een toernooi dat op zijn beurt weer fungeert als de nog grotere opmaat naar de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Lyles wil op beide evenementen de honderd en tweehonderd meter sprint winnen. In de voorbereidingen is te zien dat Jacobs veel wedstrijden door blessures heeft moeten afzeggen. En als hij het eenmaal opneemt tegen Lyles, dan eindigt hij slechts als vijfde. Zijn vrouw, die met hun gezin op de tribune zit, troost haar zoon: ‘Papa is niet zo goed in vorm.’ Maar misschien is Jacobs wel geïntimideerd door Lyles, wie zal het zeggen.

© Netflix

In de andere afleveringen komen ook andere atleten zoals Sha’Carri Richardson en Shericka Jackson aan het woord. Het valt te hopen dat zij wel iets zinnigs te melden hebben. Vooralsnog is alleen Lyles’ coach interessant om naar te luisteren, met oneliners als ‘ik vertel ze niet hoe ze hard moeten rennen, maar hoe ze harder moeten rennen’ en ‘Lyles is genetisch gezegend’. Grootste probleem van Sprint is dat Turner de sport nog niet tot iets groters, iets universeels, weet te verheffen waardoor de serie ook interessant zou kunnen zijn voor kijkers met een (lichte) aversie tegen sport.