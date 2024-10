Starting 5 S01E01: half docu; half zouteloze reality-tv

© Netflix

Vermoeiende portrettenreeks van vijf basketballers uit de Amerikaanse NBA komt geen superlatieven tekort.

De verleiding is voor cameramensen soms groot om basketballers in een lage camerahoek en in slow-motion in beeld te brengen. Zo ogen deze boomlange atleten nog imposanter; als King Kong die uittorent boven Manhattan. Precies dat doen de makers van Starting 5 voortdurend. En over monsters gesproken: basketbalster LeBron James blijkt in de eerste aflevering een groot fan van horror; zo heeft hij een tattoo van Freddy Krueger, Jason Voorhees en Michael Myers op zijn dijbeen. In de eerste aflevering bereidt James zich voor op Halloween door zich om te laten turnen tot Beetlejuice.

Als zijn kinderen zeggen dat hun vader áltijd normaal is gebleven, denk je als kijker: wie huurt voor Halloween een make-up-artiest en een professionele fotograaf in? Maar Starting 5 moet het sowieso niet van logica hebben. Naast James volgt de reeks tijdens het vorige basketbalseizoen Jimmy Butler (Miami Heat), Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) en Domantas Sabonis (Sacramento Kings). Op het veld en achter de schermen. Zo is te zien hoe James een keur aan rapsongs woord voor woord mee kan zingen in een scène die meer oogt als reality-tv dan documentaire.

Maar wat is Starting 5 precies? Onder meer een aaneenschakeling van platitudes als ‘hij heeft de beste positie om te winnen’, ‘je moet op een paard wedden’, en ‘ik ben van alle markten thuis’. Op zich geen verrassing: zo praten sporters; dat zijn geen eloquente filosofen. Dus moet je als maker out of the box denken, maar dat gebeurt in de openingsaflevering niet. En al die lof (hij domineert het veld, hij is één van de grootsten) voor deze atleten gaat al snel vervelen. Ja, de serie is gemaakt uit liefde voor de sport en de mannen die de teams groot maken – maar iets van kritiek had deze portrettenreeks in ieder geval een stuk interessanter gemaakt.