Column: Biles en het belang van je grenzen kennen

De tweedelige docuserie Simone Biles: Rising (te zien bij Netflix) voelde toch wat onbevredigend. Ergens was dat ook onvermijdelijk. De twee afleveringen laten zien hoe de Amerikaanse topturnster Simone Biles (27) zich, na haar abrupt afgebroken deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020, weer opmaakt voor de Olympische Spelen in Parijs, maar stoppen eigenlijk net voor de climax.

Dat hoofdstuk zien we nu, in real life, in Parijs geschreven worden. Afgelopen zondag plaatste Biles zich, onder het toeziend oog van onder anderen Snoop Dogg, Ariane Grande én Tom Cruise, nagenoeg moeiteloos voor de kwalificaties, zelfs met pijnlijke kuit. Dinsdag won ze met haar team op majestueuze wijze goud. Later deze week gaat blijken hoeveel extra medailles ze hier met haar individuele onderdelen aan toe zal voegen (de Olympische Spelen zijn onder andere te zien bij HBO Max).

Maar zelfs al had Biles niet de belofte van de serie waargemaakt, dan nog was de documentaire in één opzicht al van onschatbare waarde. In een wereld waar, zeker van topsporters, wordt verwacht dat ze altijd tot het uiterste gaan en pijn iets is waar je gewoon even doorheen moet, wist Biles in Tokio heel goed dat ze haar grens had bereikt en ze handelde daarnaar. Haar mislukte eerste sprong was geen kwestie van pech, maar een symptoom van een groter probleem. Biles had last van iets dat ze in de professionele turnwereld ook wel de ‘twisties’ noemen; een moment waarop het lichaam en het hoofd opeens niet meer met elkaar communiceren. ‘Levensgevaarlijk’, zo zegt Biles hierover achteraf.