America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders S01E01: eigenaardige en interessante portretreeks

Documentaire over de Dallas Cowboys Cheerleaders toont al dan niet onbedoeld de scheve verhoudingen in het American Football.

Je wordt niet zomaar een lid van de prestigieuze Dallas Cowboys Cheerleaders, laat documentairemaker Greg Whiteley zien in America’s Sweethearts. De jonge vrouwen die sowieso tijdens het reguliere seizoen, van september tot januari, elke thuiswedstrijd de loze momenten opleuken, moeten er een hoop voor opgeven. Ze krijgen een tamelijk mager salaris (zo’n 75.000 dollar per jaar), hebben vaak een tweede (of eerste) baan en spenderen een groot deel van de week in de sportschool. Maar cheerleader zijn is ook een grote eer, laat Whiteley doorschemeren in de eerste aflevering, waarin het beroep eerst nog wordt geromantiseerd.

De directrice van het cheerleadersteam bezigt een aantal platitudes: als cheerleader maak je vrienden voor het leven, je legt belangrijke contacten en men zal je gezicht niet snel meer vergeten. Kortom: dat je een minuscuul salaris krijgt ten opzichte van de mannelijke atleten moet je maar voor lief nemen. In het ideaalbeeld dat Whiteley de kijker voorspiegelt ontstaan al snel de eerste scheuren. Cheerleaders wedijveren met elkaar, die façade van de perfecte vrouw ophouden lukt niet altijd even goed en ook is er al dan niet onder de oppervlakte iets met de raciale verhoudingen – het team is behoorlijk spierwit.

© Netflix

Een scepticus zou de Dallas Cowboys Cheerleaders, en in het bijzonder deze blik achter de schermen, een rariteitenkabinet kunnen noemen. Waarin het traditionele vrouwbeeld nog eens wordt benadrukt: mooi zijn, je mond houden en genoegen nemen met weinig. Het is evenwel onduidelijk of Whiteley, die eerder al de intrigerende portretreeks Last Chance U maakte, over aspirant-American Football spelers, zijn documentaire heeft bedoeld als kritiek op deze Amerikaanse Droom. Omdat bij vlagen zijn liefde voor de vastberadenheid van de mensen die hij filmt weerklinkt. Misschien was een documentaire van een flagrante criticus in die zin interessanter geweest, die wel zou blijven doorzagen over onder meer dat salarisverschil.